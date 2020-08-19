У Путина заявили о подготовке встречи помощников "нормандской четверки"

В Кремле заявили, что встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки" готовится. Однако, точной даты еще нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Газета.ру".

Он отметил, что повестка встречи предсказуема и будет посвящена ходу реализации ранее достигнутых договоренностей.

"Знаю, что действительно подготовка к такой встрече велась, контакты осуществлялись", - сказал Песков.

Напомним, министры иностранных дел Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Хайко Маас обсудили перспективы проведения нормандской встречи.

Отметим, украинская сторона активно работает над организацией нормандской встречи и все зависит от желания России.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский надеется, что на следующей нормандской встрече в Берлине будут зафиксированы успехи перемирия на Донбассе.