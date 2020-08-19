У Путіна заявили про підготовку зустрічі помічників "нормандської четвірки"

У Кремлі заявили, що порядок денний зустрічі передбачуваний
У Кремлі заявили, що зустріч помічників лідерів країн "нормандської четвірки" готується. Втім, точної дати ще немає.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Газета.ру".
Він зазначив, що порядок денний зустрічі передбачуваний і буде присвячений ходу реалізації раніше досягнутих домовленостей.
"Знаю, що дійсно підготовка до такої зустрічі велася, контакти здійснювалися", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, міністри закордонних справ України та Німеччини Дмитро Кулеба та Хайко Маас обговорили перспективи проведення нормандської зустрічі.
Зазначимо, українська сторона активно працює над організацією нормандської зустрічі і все залежить від бажання Росії.
Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський сподівається, що наступного нормандської зустрічі в Берліні будуть зафіксовані успіхи перемир'я на Донбасі.