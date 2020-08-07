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Зеленский надеется, что "нормандская четверка" зафиксирует успехи перемирия на Донбассе

Украина, Киев, Пятница 07 августа 2020 22:59
Зеленский надеется, что "нормандская четверка" зафиксирует успехи перемирия на Донбассе
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент указал, что "Нормандия" дала огромный толчок

Президент Владимир Зеленский ожидает, что на следующей встрече лидеров "нормандского формата" в Берлине будут зафиксированы успехи перемирия на Донбассе. Это позволит двигаться дальше для прекращения войны.

Об этом глава государства написал в Facebook.

Он убежден, что "нормандия" - это отправная точка, которая позволяет вернуть эту нашу многострадальную территорию к цивилизации".

"Следующая остановка - Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть кейс войны. И мы сделаем все, чтобы так и было. И сделаем это прозрачно, открыто. А если что-то пойдет не так, то тогда каждый будет понимать, что и почему пошло не так. И кто в этом виноват", - написал Зеленский.

Зеленский отметил, что за два дня проехал 100 километров по линии разграничения, чтобы самому проверить соблюдение режима тишины.

Напомним, 7 августа боевики на Донбассе три раза нарушили режим "тишины"; с украинской стороны потерь нет.

До этого президент Владимир Зеленский заявлял, что после объявления прекращения огня с 27 июля соблюдается режим тишины.

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