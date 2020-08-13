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Кулеба и Маас о нормандской встрече: она нужна в ближайшие месяцы

Четверг 13 августа 2020 19:38
Кулеба и Маас о нормандской встрече: она нужна в ближайшие месяцы
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Перемирие на Донбассе создает предпосылки для дальнейшего мирного урегулирования

Министры иностранных дел Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Хайко Маас обсудили перспективы проведения нормандской встречи. По их мнению, такая встреча должна состояться в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что министры обсудили данный вопрос сегодня, 13 августа, обсудили во время телефонного разговора.

"Стороны обсудили перспективы контактов на уровне министров Нормандской четверки и согласились, что такая встреча четырех министров крайне необходима в ближайшие месяцы", - сообщили в МИД.

Также главы МИД Украины и Германии отметили, что с момента перемирия на Донбассе на протяжении более двух недель нет погибших и раненных в бою украинских военных.

"Министры согласились, что постоянное прекращение огня в зоне ООС способно создать предпосылки для дальнейшего мирного урегулирования", - добавили в МИД.

Ранее Кулеба сообщал, что украинская сторона активно работает над организацией нормандской встречи и все зависит от желания России.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский надеется, что на следующей нормандской встрече в Берлине будут зафиксированы успехи перемирия на Донбассе и стороны смогут двигаться дальше для прекращения войны.

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Новости Украины Дмитрий КулебаХайко МаасНормандский формат
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