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Кулеба о "нормандской встрече": теперь все в руках России

Киев, Пятница 31 июля 2020 11:08
Кулеба о "нормандской встрече": теперь все в руках России
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина заинтересована в проведении встречи и активно работает над ее организацией

В Министерстве иностранных дел Украины назвали главное условие проведения нормандской встречи. Если прекращение огня на Донбассе будет устойчивым - это позволит перейти к выполнению других пунктов, которые были достигнуты в Париже.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Украина заинтересована в проведении встречи и активно работает над ее организацией.

"Все в руках российской стороны. Если Россия так же будет придерживаться того, о чем договорились", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что украинская активно-наступательная позиция вызывает разную реакцию в РФ, но Украина не будет останавливаться.

Напомним, у Владимира Путина отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно будущей нормандской встречи в Берлине.

Отметим, Украина ждет дату новой нормандской встречи в ближайшее время, поскольку все стороны готовы к проведению нового саммита.

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