У Путина заявили, что переговоры РФ с Украиной "должны вестись в тишине"

Пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков заявил, что переговоры РФ и Украины из-за войны в нынешней ситуации должны вестись в тишине и не быть предметом огласки. При этом он опроверг информацию, что РФ отказалась от цели "денацификации" Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокремлевское издание ТАСС.

"На переговорах России и Украины пока не идет речь о документах, но была возможность донести до Киева российское видение решения проблем", - заявил Песков.

Напомним, вчера состоялся второй раунд переговоров между Украиной и Россией, который завершился практически безрезультатно.

Пока стороны продвинулись только в гуманитарном вопросе. Украина и РФ договорились о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Для взаимодействия будет создан специальный канал связи.

Добавим, что ранее Владимир Зеленский объяснил мотивацию переговоров с агрессором.

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