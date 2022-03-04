У Путіна заявили, що переговори РФ з Україною "повинні вестися в тиші"

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що переговори РФ і України через війну в нинішній ситуації повинні вестися в тиші і не бути предметом розголосу. При цьому він спростував інформацію, що РФ відмовилася від мети "денацифікації" України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокремлівське видання ТАСС.

"На переговорах Росії і України поки не йдеться про документи, але була можливість донести до Києва російське бачення вирішення проблем", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, вчора відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією, який завершився практично безрезультатно.

Поки сторони просунулися тільки в гуманітарному питанні. Україна і РФ домовилися про можливість тимчасового припинення вогню для організації гуманітарних коридорів. Для взаємодії буде створено спеціальний канал зв'язку.

Додамо, що раніше Володимир Зеленський пояснив мотивацію переговорів з агресором.

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