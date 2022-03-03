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"Любое слово – важнее выстрела": Зеленский высказался о переговорах с Россией

Новина українською →
Киев, Четверг 03 марта 2022 19:13
"Любое слово – важнее выстрела": Зеленский высказался о переговорах с Россией Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский поделился соображениями по мирным переговорам с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на эфир канала "Настоящее Время".

"Наша задача сегодня... История не об условиях. История о том, что есть темы вопросов, и надо о них говорить. В России уже сформулированы ответы на их вопросы. Я считаю, что нет смысла задавать вопросы, если есть ответ. И в этом сложность переговоров. Пока", – отметил Зеленский.

По его словам, существуют пункты, в которых стоит найти компромиссы, чтобы не погибали люди. Есть и такие, где комромиссов быть не может.

"Невозможно сказать, что Украина – часть России. Это же невозможно, зачем нам предлагать это. Я считаю, что есть пункты, я не отношусь к тем формулировкам, как к константе. Для меня эти формулировки справедливы, если та сторона готова нас уничтожить ради этих вопросов. Значит, они справедливы для диалога", – добавил президент.

Он также в очередной раз заявил о желании завершить войну. Мир, по мнению Зеленского, зависит от баланса договоренностей и желаний.

"В любых переговорах есть смысл. Любое слово – важнее выстрела. Если можешь сказать, а потом выстрелить, то так и делай. Я живу такими принципами", – резюмировал глава государства.

К слову, ранее Владимир Зеленский призвал НАТО предоставить боевые самолеты, если альянс не будет закрывать небо над Украиной.

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