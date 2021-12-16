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У Путина заявили о готовности к переговорам с НАТО в "нейтральной стране"

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Москва, Четверг 16 декабря 2021 13:02
У Путина заявили о готовности к переговорам с НАТО в "нейтральной стране" Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Ольга Белей

Россия готова провести консультации с НАТО и уже передала свои предложения по разработке юридических гарантий безопасности Москвы. Переговоры от российской стороны будет проводить заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Ведомости".

Песков заявил, что переговоры от российской стороны будет вести замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Он будет готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для начала переговоров", - заявил представитель Кремля.

При этом Песков уточнил, что помощник президента России Юрий Ушаков 15 декабря дал советнику президента США Джейку Салливану разъяснение по гарантиям безопасности, которые по дипломатическим каналам были переданы американской стороне.

Кроме того, по словам Пескова, до Салливана также уже донесли информацию о готовности незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов

Напомним, генеральный секретарь НАТО заявил, что Североатлантический Альянс готовит новую стратегическую концепцию из-за изменения поведения России.

Отметим, Йенс Столтенберг заявил о необходимости диалога России и НАТО. Он сообщил, что Москву пригласят на совещание

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