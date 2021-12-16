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"Пригласим Москву на совещание": Столтенберг считает необходимым диалог НАТО и России

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Брюссель, Четверг 16 декабря 2021 11:39
"Пригласим Москву на совещание": Столтенберг считает необходимым диалог НАТО и России Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости диалога России и Альянса. Москву пригласят на совещание.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Столтенберга на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге.

Он отметил, что РФ хотят пригласить на совещание с представителями стран-членов Альянса.

"Хотим пригласить Москву на совещание НАТО-Россия. Диалог нужен", - заявил он.

Напомним, президент США Джо Байден хочет провести встречу с участием представителей России и членов НАТО. Но решение еще не принято, нужны консультации с ЕС.

Отметим, страны Восточной Европы уже его раскритиковали предложение Байдена провести встречу членов НАТО и РФ.

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НАТО Российская Федерация Украина Йенс Столтенберг
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