"Пригласим Москву на совещание": Столтенберг считает необходимым диалог НАТО и России
Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости диалога России и Альянса. Москву пригласят на совещание.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Столтенберга на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге.
Он отметил, что РФ хотят пригласить на совещание с представителями стран-членов Альянса.
"Хотим пригласить Москву на совещание НАТО-Россия. Диалог нужен", - заявил он.
Напомним, президент США Джо Байден хочет провести встречу с участием представителей России и членов НАТО. Но решение еще не принято, нужны консультации с ЕС.
Отметим, страны Восточной Европы уже его раскритиковали предложение Байдена провести встречу членов НАТО и РФ.