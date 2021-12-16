У Путіна заявили про готовність до переговорів з НАТО в "нейтральній країні"

Росія готова провести консультації з НАТО і вже передала свої пропозиції щодо розробки юридичних гарантій безпеки Москви. Переговори від російської сторони проводитиме заступник глави Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков.

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Ведомости" .

Пєсков заявив, що переговори від російської сторони вестиме заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

"Він буде готовий у будь-який момент вилетіти в будь-яку нейтральну країну для початку переговорів", - заявив представник Кремля.

При цьому Пєсков уточнив, що помічник президента Росії Юрій Ушаков 15 грудня дав раднику президента США Джейку Саллівану роз'яснення щодо гарантій безпеки, які дипломатичними каналами були передані американській стороні.



Крім того, за словами Пєскова, до Саллівана також вже донесли інформацію про готовність негайно почати переговори щодо проектів цих документів