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Столтенберг о новой концепции НАТО: нужно работать с партнерами, такими как Украина

Новина українською →
Брюссель, Четверг 16 декабря 2021 11:50
Столтенберг о новой концепции НАТО: нужно работать с партнерами, такими как Украина Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Североатлантический Альянс готовит новую стратегическую концепцию. Важна истина, которая изменилась, это поведение России.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге.

"Мы решили сделать новую стратегическую концепцию, которая будет согласована на саммите НАТО в Мадриде в следующем году. Важна истина, которая изменилась, это поведение России", - отметил он.

Он надеется, что в новой коцепции будет сделан важный вывод: нужно работать с партнерами, такими как Украина.

"И Украина сама должна определить свой путь. Мы считаем, что мы гораздо крепче вместе", - добавил он.

Напомним, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что вступление Украины в НАТО якобы недопустимо.

Ранее Зеленский ответил, готова ли Украина отказаться от вступления в НАТО в обмен на отвод войск РФ.

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