Столтенберг о новой концепции НАТО: нужно работать с партнерами, такими как Украина
Североатлантический Альянс готовит новую стратегическую концепцию. Важна истина, которая изменилась, это поведение России.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге.
"Мы решили сделать новую стратегическую концепцию, которая будет согласована на саммите НАТО в Мадриде в следующем году. Важна истина, которая изменилась, это поведение России", - отметил он.
Он надеется, что в новой коцепции будет сделан важный вывод: нужно работать с партнерами, такими как Украина.
"И Украина сама должна определить свой путь. Мы считаем, что мы гораздо крепче вместе", - добавил он.
Напомним, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что вступление Украины в НАТО якобы недопустимо.
Ранее Зеленский ответил, готова ли Украина отказаться от вступления в НАТО в обмен на отвод войск РФ.