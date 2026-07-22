У Путіна зацікавилися новим "передбаченням" Трампа щодо України та РФ

"Зустріч із Рубіо вже узгоджена", - заявив Лавров під часс пресконференції в Манілі.

За його словами, вона відбудеться в четвер, 23 липня, у першій половині дня.

Глава МЗС РФ також додав: Кремль досі вважає, що Білий дім поки не відмовився від своїх пропозицій, озвучених на Алясці.

"Ми виходимо з того, що принаймні поки американські колеги не відповіли нам відмовою від власних пропозицій, які прозвучали і які тепер уже добре всім відомі, оскільки було багато коментарів", - зазначив Лавров.

Окрім того, він прокоментував нещодавній прогноз президента США Дональда Трампа щодо врегулювання російсько-української війни.

"Що стосується передбачення президента Трампа про наближення врегулювання, я завтра поцікавлюся про це у Марко Рубіо", - заявив Лавров.

Нагадаємо, нещодавно глава Білого дому заявив, що війна Росії проти України може завершитися ще до кінця його каденції, тобто до січня 2029 року.

Журналісти також поцікавилися в Трампа, що саме він говорить Путіну під час телефонних перемовин:

"Я постійно кажу йому одне й те саме. Не хочу вдаватися в подробиці, але кажу: Володимире, тобі час зупинитися. Час закінчити цю війну",- розповів президент США.