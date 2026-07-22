У Путина заинтересовались новым "предсказанием" Трампа по Украине и РФ

"Встреча с Рубио уже согласована", - заявил Лавров во время пресс-конференции в Маниле.

По его словам, она состоится в четверг, 23 июля, в первой половине дня.

Глава МИД РФ также добавил: Кремль по-прежнему считает, что Белый дом пока не отказался от своих предложений, озвученных на Аляске.

"Мы исходим из того, что по крайней мере пока нам американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали и которые хорошо всем теперь уже известны, потому что много было комментариев", - отметил Лавров.

Кроме того, он прокомментировал недавний прогноз президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинской войны.

"Что касается предсказания президента Трампа о приближении урегулирования: я завтра у Марко Рубио поинтересуюсь", - заявил Лавров.

Напомним, недавно глава Белого дома заявил, что война России против Украины может завершиться еще до конца его каденции, то есть до января 2029 года.

Журналисты также поинтересовались у Трампа, что именно он говорит Путину во время телефонных переговоров:

"Я постоянно говорю ему одно и то же. Не хочу вдаваться в подробности, но говорю: Владимир, тебе пора остановиться. Пора закончить эту войну", - рассказал президент США.