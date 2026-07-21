Росія рекордно розпродує золото, бо Путіну потрібні гроші на війну, - ЗМІ

Шість місяців поспіль Центробанк Росії розпродає золото із резервів країни-агресорки, щоб диктатор Володимир Путін міг продовжувати війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналіз The Moscow Times .

Згідно з підрахунками, ЦБ Росії вже продав рекордні 44 тонни золота. Таким чином він намагається залатати "дірку" у федеральному бюджеті. Від початку 2026 року вона збільшилася майже до 6 трильйонів рублів.

Відомо, що в червні золотий запас країни-агресорки зменшився на 9,33 тонни. Загалом від початку 2026 року він скоротився вже на 43,5 тонни.

"Цей розпродаж став рекордним щонайменше за останню чверть століття - за весь період, який охоплює статистика Всесвітньої золотої ради (World Gold Council)", - йдеться у звіті.

Що цікаво, навіть під час пандемії коронавірусу Росія продала вшестеро менше золота, ніж зараз.

Завдяки спустошенню своєї "золотої подушки" Кремль міг виручити близько 5,6 млрд доларів.

Аналітик Freedom Global Володимир Чернов заявив, що ці гроші спрямували на балансування бюджету.

"Коли нафтогазові доходи виявляються нижчими за передбачений бюджетним правилом рівень або кошти фонду спрямовуються на інвестиції всередині країни, Банк Росії проводить зустрічні операції з ліквідними резервними активами", - пояснив експерт.

Він також наголосив, що золото за останні роки значно зросло в ціні.