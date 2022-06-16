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У Путина заговорили о безопасности Крымского моста

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Крым, Четверг 16 июня 2022 14:07
У Путина заговорили о безопасности Крымского моста Фото: Крымский мост (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Кремле заявили, что безопасность Крыма и Крымского моста гарантирована военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пишет РБК.

"Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и теми дополнительными мерами, которые принимаются по линии наших военных", - сказал Песков.

По его словам, об угрозах в Кремле знают и принимают во внимание.

Как сообщалось, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что оружие от союзников поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории, включая Крым и Донбасс.

Ранее

секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что мост через Керченский пролив, вероятно, уничтожат. Он считает, что украинские военные это сделают, "если будет возможность".

Также в Крыму опасаются наступления Вооруженных сил Украины.

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