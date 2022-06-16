У Путина заговорили о безопасности Крымского моста

В Кремле заявили, что безопасность Крыма и Крымского моста гарантирована военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пишет РБК .

"Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и теми дополнительными мерами, которые принимаются по линии наших военных", - сказал Песков.

По его словам, об угрозах в Кремле знают и принимают во внимание.