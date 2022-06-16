У Путина заговорили о безопасности Крымского моста
В Кремле заявили, что безопасность Крыма и Крымского моста гарантирована военными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пишет РБК.
"Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и теми дополнительными мерами, которые принимаются по линии наших военных", - сказал Песков.
По его словам, об угрозах в Кремле знают и принимают во внимание.
Как сообщалось, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что оружие от союзников поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории, включая Крым и Донбасс.
Ранее
секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что мост через Керченский пролив, вероятно, уничтожат. Он считает, что украинские военные это сделают, "если будет возможность".
Также в Крыму опасаются наступления Вооруженных сил Украины.
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