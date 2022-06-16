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У Путіна заговорили про безпеку Кримського мосту

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Крим, Четвер 16 червня 2022 14:07
У Путіна заговорили про безпеку Кримського мосту Фото: Кримський міст (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Кремлі заявили, що безпека Криму та Кримського мосту гарантована військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, пише РБК.

"Безпека Криму гарантована тими превентивними та тими додатковими заходами, які вживаються по лінії наших військових", - сказав Пєсков.

За його словами, про погрози в Кремлі знають та беруть до уваги.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що зброя від союзників допоможе Україні повернути окуповані Росією території, включаючи Крим та Донбас.

До цього

секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов припустив, що міст через Керченську протоку, ймовірно, знищать. Він вважає, що українські військові це зроблять, "якщо буде можливість".

Також у Криму побоюються наступу Збройних сил України.

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