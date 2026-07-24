У Путіна висунули нову вимогу щодо мирної угоди з Україною

Поплічник глави Кремля виступив із новою заявою щодо України після завершення переговорів із главою Державного департаменту США Марко Рубіо.

"Будь-яка домовленість щодо України має містити невід'ємний елемент компромісу", - сказав Лавров.

На цьому тлі він прокоментував слова американського колеги про провал переговорів президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

За словами глави МЗС РФ, ще потрібно з'ясувати, хто саме зазнав провалу.

"Якщо є пропозиція, є згода, то, напевно, узгоджені результати в Анкориджі були? Були. Президент Трамп - не відкрию великої таємниці - неодноразово говорив, що наша пропозиція частково є компромісною. Ми це прийняли: це компромісна пропозиція, і будь-яка домовленість, напевно, має містити невід'ємний елемент компромісу", - додав Лавров.

Він також вкотре накинувся зі звинуваченнями на союзників Києва, зокрема США, які передають Україні озброєння для боротьби з Росією.