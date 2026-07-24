У Путина выдвинули новое требование по мирному соглашению с Украиной

Приспешник главы Кремля выступил с новым заявлением по Украине после завершения переговоров с главой Государственного департамента США Марко Рубио.

"Любая договоренность по Украине должна содержать неизбежный элемент компромисса", - сказал Лавров.

На этом фоне он прокомментировал слова американского коллеги о провале переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.

По словам главы МИД РФ, еще предстоит выяснить, кто именно потерпел провал.

"Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты в Анкоридже были? Были. Президент Трамп - я не выдам большой тайны - не раз говорил, что это наше предложение частично компромиссно. Мы это приняли, что это компромиссное предложение, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежный элемент компромисса", - заявил Лавров.

Он также в очередной раз набросился с обвинениями на союзников Киева, в частности, США, которые передают Украине вооружение для войны с Россией.