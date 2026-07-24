У Путина выдвинули новое требование по мирному соглашению с Украиной

Неизбежный элемент компромисса должен быть в любом мирном соглашении по Украине.
С таким требованием выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".
Приспешник главы Кремля выступил с новым заявлением по Украине после завершения переговоров с главой Государственного департамента США Марко Рубио.
"Любая договоренность по Украине должна содержать неизбежный элемент компромисса", - сказал Лавров.
На этом фоне он прокомментировал слова американского коллеги о провале переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.
По словам главы МИД РФ, еще предстоит выяснить, кто именно потерпел провал.
"Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты в Анкоридже были? Были. Президент Трамп - я не выдам большой тайны - не раз говорил, что это наше предложение частично компромиссно. Мы это приняли, что это компромиссное предложение, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежный элемент компромисса", - заявил Лавров.
Он также в очередной раз набросился с обвинениями на союзников Киева, в частности, США, которые передают Украине вооружение для войны с Россией.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Рубио раскрыл причину провала переговоров Трампа и Путина на Аляске.
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Более того, стало известно, какое новое требование Лавров выдвинул Рубио по Украине.