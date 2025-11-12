ua en ru
У Путіна вигадали чергові абсурдні відмовки від мирних переговорів з Україною

Росія, Середа 12 листопада 2025 17:33
У Путіна вигадали чергові абсурдні відмовки від мирних переговорів з Україною Фото: прессекретар Кремля Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Антон Корж

У російського диктатора Володимира Путіна вигадали чергові відмовки від мирних переговорів з Україною. Зокрема там заявили, що Україну нібито "заохочують продовжувати війну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова для російської пропаганди.

Коментуючи заяву Міністерства закордонних справ України про припинення мирних переговорів з РФ через їхню повню безрезультатність та саботаж з боку Кремля, прессекретар Путіна у відповідь почав робити абсурдні заяви.

Зокрема Пєсков заявив, що європейські країни нібито "заохочують до продовження війни" України. Тоді як США, мовляв, "схильні до того, щоб тримати паузу".

Також путінський прессекретар поскаржився, що Україна, мовляв, "говорити ні про що не хоче". Проте Кремль, за версією Пєскова, "відкритий до продовження переговорного процесу" - але, скаржиться очільник пресслужби російського диктатора, цей процес "неможливо вести наодинці".

Нагадаємо, що перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця 12 листопада заявив, що мирні переговори з Росією цього року завершилися майже без результату, тому наразі їх припинено.

Загалом цього року Україна та Росія провели три раунди переговорів у Стамбулі - у травні, червні та липні 2025 року. Проте Кремль не тільки відмовився погодитися на припинення вогню: після другого раунду переговорів Росія передала Україні так званий "меморандум", у якому висунула низку ультимативних вимог.

Сам Кислиця пізніше підкреслив, що під час переговорів у Стамбулі росіяни взагалі не мали наміру обговорювати мир. Натомість поплічники Кремля заперечували українську ідентичність, пропонували створювати чати у WhatsApp та мали досьє на кожного члена української делегації.

Російська Федерація Україна Мирні переговори
