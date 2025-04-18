У Путіна відреагували на погрозу США вийти з мирних переговорів

Як пояснив Пєсков, прогрес у врегулюванні війни пов'язаний з тим, що країна-терорист Росія нібито дотримувалась мораторію щодо заборони ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

"Певні напрацювання є, але попереду багато складних обговорень", - додав він.

Коментуючи те, що Росія, як заявили у Штатах, повинна до кінця тижня представити пропозиції щодо припинення війни в Україні, Пєсков заявив, що контакти йдуть "досить складно". Водночас додав, що Москва нібито бажає врегулювати "конфлікт", але забезпечивши власні інтереси.