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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

У Путина отреагировали на угрозу США выйти из мирных переговоров

Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В России видят "прогресс" в мирных переговорах по урегулированию войны в Украине, впрочем, контакты идут "достаточно сложно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитирует "Коммерсант".

Как пояснил Песков, прогресс в урегулировании войны связан с тем, что страна-террорист Россия якобы придерживалась моратория о запрете ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

"Определенные наработки есть, но впереди много сложных обсуждений", - добавил он.

Комментируя то, что Россия, как заявили в Штатах, должна до конца недели представить предложения по прекращению войны в Украине, Песков заявил, что контакты идут "достаточно сложно". В то же время добавил, что Москва якобы желает урегулировать "конфликт", но обеспечив собственные интересы.

Мирные переговоры по завершению войны в Украине

В течение последних месяцев Соединенные Штаты Америки (США) провели ряд отдельных переговоров с украинскими и российскими представителями на территории Турции и Саудовской Аравии. Во время одной из встреч Вашингтон предложил ввести режим полного прекращения огня. Киев, в свою очередь, поддержал этот шаг, но Россия начала выдвигать свои условия.

В конце концов при посредничестве США Украина и Россия согласились на прекращение ударов по энергетической и портовой инфраструктуре. "Перемирие" вступило в силу 25 марта, но страна-террорист на протяжении всего времени постоянно его нарушала.

Сегодня же, 18 апреля, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон прекратит попытки выступить посредником в мирном соглашении, если не появятся явные признаки того, что соглашение может быть достигнуто.

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