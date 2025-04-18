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У Путіна відреагували на погрозу США вийти з мирних переговорів

П'ятниця 18 квітня 2025 13:59
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У Путіна відреагували на погрозу США вийти з мирних переговорів Фото: Дмитро Пєсков, речник президента Російської Федерації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Росії бачать "прогрес" у мирних переговорах щодо врегулювання війни в Україні, втім, контакти йдуть "досить складно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитує "Коммерсант".

Як пояснив Пєсков, прогрес у врегулюванні війни пов'язаний з тим, що країна-терорист Росія нібито дотримувалась мораторію щодо заборони ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

"Певні напрацювання є, але попереду багато складних обговорень", - додав він.

Коментуючи те, що Росія, як заявили у Штатах, повинна до кінця тижня представити пропозиції щодо припинення війни в Україні, Пєсков заявив, що контакти йдуть "досить складно". Водночас додав, що Москва нібито бажає врегулювати "конфлікт", але забезпечивши власні інтереси.

Мирні переговори щодо завершення війни в Україні

Протягом останніх місяців Сполучені Штати Америки (США) провели низку окремих переговорів з українськими та російськими представниками на території Туреччини та Саудівської Аравії. Під час однієї з зустрічей Вашингтон запропонував запровадити режим повного припинення вогню. Київ, своєю чергою, підтримав цей крок, але Росія почала висувати власні умови.

Зрештою за посередництва США Україна і Росія погодилися на припинення ударів по енергетичній і портовій інфраструктурі. "Перемир'я" набуло чинності 25 березня, але країна-терорист протягом усього часу постійно його порушувала.

Сьогодні ж, 18 квітня, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон припинить спроби виступити посередником у мирній угоді, якщо не з'являться явні ознаки того, що угоду може бути досягнуто.

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