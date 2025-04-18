У Путина отреагировали на угрозу США выйти из мирных переговоров

В России видят "прогресс" в мирных переговорах по урегулированию войны в Украине, впрочем, контакты идут "достаточно сложно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитирует "Коммерсант".

Как пояснил Песков, прогресс в урегулировании войны связан с тем, что страна-террорист Россия якобы придерживалась моратория о запрете ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

"Определенные наработки есть, но впереди много сложных обсуждений", - добавил он.

Комментируя то, что Россия, как заявили в Штатах, должна до конца недели представить предложения по прекращению войны в Украине, Песков заявил, что контакты идут "достаточно сложно". В то же время добавил, что Москва якобы желает урегулировать "конфликт", но обеспечив собственные интересы.