Російський корвет "Меркурій" у лівійському порту Бенгазі майже напевно знищено після потужного вибуху та пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Naval News і повідомлення в Telegram-каналі Exilenova+ .

У ЗМІ зазначається, що вибух на борту російського військового корабля проєкту 20380 класу "Стерегущий" стався в порту Бенгазі, де судно перебувало кілька днів.

Полум'я охопило корабель, але наразі невідомо, чи він затонув біля причалу, чи лише згорів.

Інцидент підтверджують кілька джерел видання Naval News, а також супутникові та інші знімки, на яких видно палаючий "Меркурій".

За повідомленнями в мережі, під час вибуху над містом нібито намагалися збити невстановлену повітряну ціль.

Формально "Меркурій" належить до Чорноморського флоту РФ, але через війну в Чорному морі діє з баз Північного флоту в Арктиці. У Лівії він супроводжував конвой суден.

Такі пов'язані з російським урядом кораблі, як і "Спарта II", яку напередодні збили в Балтійському морі, застосовують для перевезення експорту зброї.

Офіційно причину вибуху в Бенгазі не називають. Водночас у публікації зазначають, що за низкою успішних атак на судна, пов'язані з Росією, у Середземному морі та поблизу нього стоїть Україна.

Зокрема, "Меркурій" є однотипним кораблем із "Бойким", який у червні 2026 року зазнав серйозних пошкоджень внаслідок атаки українських дронів у Кронштадті.

Раніше також повідомляли про потоплення судна "Велика Ведмедиця" у грудні 2024 року та знищення газовоза Arctic Metagaz біля узбережжя Лівії у березні 2026 року.