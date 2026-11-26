Трамп і Рютте закликали РФ утриматися від розширення війни проти України
Росія не повинна вдаватися до дій, які можуть навмисно або випадково призвести до поширення війни проти України на інші держави.
Про це йдеться у спільній заяві президента США Дональда Трампа та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Альянсу.
Увечері 25 листопада Трамп і Рютте зустрілися в маєтку Мар-а-Лаго у Флориді, який часто називають "Південним Білим домом".
Переговори сторони назвали надзвичайно плідними, а зустріч "впливовою".
Також вказано, що в центрі їхньої уваги була війна РФ проти України, ситуація на Близькому Сході, а також спільні досягнення союзників по НАТО.
"Ми також обговорили, наскільки важливо, щоб Росія утримувалася від будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють масштаби війни, а також те, наскільки важливо якомога швидше досягти мирного врегулювання конфлікту,",
Окрім того, президент США та генсек НАТО наголосили на необхідності продовжувати збільшувати оборонні витрати та інвестувати в промислову базу як у Сполучених Штатах, так і в країнах Альянсу.
До речі, раніше Рютте розповів, як Дональд Трамп "випробовує" Путіна на готовність до миру.
Також ми писали, що президент США висміяв слова українського лідера Володимира Зеленського про угоду з Росією до січня 2027 року.
Окрім того, стало відомо, що члени НАТО розраховують на зміну позиції Білого дому щодо скорочення американських військ у Європі.