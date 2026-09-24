У Путіна відповіли на слова Зеленського про візит до Москви "на ракеті"

За словами представника Кремля, у Росії наразі нібито не чули про офіційну відмову українського президента від можливого візиту до російської столиці.

"Зеленський не відмовлявся від приїзду до Москви. Я, принаймні, цього не чув", - сказав Пєсков.

Крім того, речник диктатора звернув увагу на активну публічну діяльність українського президента у США. Він зазначив, що Зеленський "робить зараз багато заяв" під час заходів на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Що передувало

Нагадаємо, вчора на полях Генасамблеї ООН російські пропагандисти вигукнули Зеленському провокаційне запитання, коли він збирається поїхати до Москви.

"На ракеті, бл**ь", - відповів глава держави.