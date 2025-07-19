У Путіна відповіли, чи планує він зустріч із Трампом і Сі Цзіньпіном

У Кремлі нічого не знають про підготовку зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом і главою Китаю Сі Цзіньпіном.
Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Ми нічого не знаємо про можливість такої зустрічі", - сказав Пєсков.
Таким чином він прокоментував інформацію The Times про те, що Путін, Сі Цзіньпін і Трамп можуть зустрітися на параді в Китаї з приводу закінчення Другої світової війни у вересні.
У виданні зазначали, що президент США і глава КНР обмінялися взаємними запрошеннями на візити, проте поки що не визначили конкретні дати.
Також повідомлялося, що російський диктатор теж отримав запрошення на цей захід.
Китайський лідер Сі Цзіньпін відвідав Росію з чотириденним візитом з нагоди 9 травня 2025 року. Одна з тем його розмови з російським диктатором стосувалася будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2".
Сторони обмінялися люб'язностями й обговорили, серед іншого, війну в Україні.
Раніше історик і дипломат Роман Безсмертний спрогнозував, що зустріч президента України Володимира Зеленського та Сі Цзіньпіна до закінчення війни, ймовірно, неможлива.
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