У Путина ответили, планирует ли он встречу с Трампом и Си Цзиньпином

В Кремле ничего не знают о подготовке встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Мы ничего не знаем о возможности такой встречи", - сказал Песков.
Таким образом он прокомментировал информацию The Times о том, что Путин, Си Цзиньпин и Трамп могут встретиться на параде в Китае по поводу окончания Второй мировой войны в сентябре.
В издании отмечали, что президент США и глава КНР обменялись взаимными приглашениями на визиты, однако пока еще не опредилили конкретные даты.
Также сообщалось, что российский диктатор тоже получил приглашение на это мероприятие.
Китайский лидер Си Цзиньпин посетил Россию с четырехдневным визитом по случаю 9 мая в 2025 году. Одна из тем его разговора с российским диктатором касалась строительства газопровода "Сила Сибири-2".
Стороны обменялись любезностями и обсудили, среди прочего, войну в Украине.
Ранее историк и дипломат Роман Бессмертный спрогнозировал, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и Си Цзиньпина до окончания войны, вероятно, невозможна.
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