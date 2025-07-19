У Путина ответили, планирует ли он встречу с Трампом и Си Цзиньпином

"Мы ничего не знаем о возможности такой встречи", - сказал Песков.

Таким образом он прокомментировал информацию The Times о том, что Путин, Си Цзиньпин и Трамп могут встретиться на параде в Китае по поводу окончания Второй мировой войны в сентябре.

В издании отмечали, что президент США и глава КНР обменялись взаимными приглашениями на визиты, однако пока еще не опредилили конкретные даты.

Также сообщалось, что российский диктатор тоже получил приглашение на это мероприятие.