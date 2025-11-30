Зазначимо, що 30 листопада високопоставлені представники США проведуть зустріч з українською делегацією щодо мирного плану. Серед них буде і Віткофф, який фактично напряму підтримує російські інтереси, судячи з його дій та публікацій західних ЗМІ.

Наприклад, стало відомо, як Віткофф зривав постачання Україні ракет Tomahawk. А видання Bloomberg до цього злило розшифровку розмови Віткоффа з помічником Путіна Юрієм Ушаковим.

У цій розмові американець радив РФ, як презентувати Трампу російські "мирні" пропозиції, а також наполіг, щоб розмова лідерів США та РФ відбулася перед візитом президента України, що власне і сталося. Злив обурив американських сенаторів та політиків, які почали вимагати звільнення Віткоффа.

Проте Білий дім демонстративно проігнорував обурення, а потім взагалі виступив на захист "перемовника". А сам Трамп, попри усі скандали, анонсував, що відправить Віткоффа в Москву. Судячи з інформації у ЗМІ та заяв у Кремлі - візит очікується наступного тижня.