Отметим, что 30 ноября высокопоставленные представители США проведут встречу с украинской делегацией по мирному плану. Среди них будет и Уиткофф, который фактически напрямую поддерживает российские интересы, судя по его действиям и публикациям западных СМИ.

Например, стало известно, как Уиткофф срывал поставки Украине ракет Tomahawk. А издание Bloomberg до этого слило расшифровку разговора Уиткоффа с помощником Путина Юрием Ушаковым.

В этом разговоре американец советовал РФ, как представить Трампу российские "мирные" предложения, а также настоял, чтобы разговор лидеров США и РФ состоялся перед визитом президента Украины, что собственно и произошло. Слив возмутил американских сенаторов и политиков, которые начали требовать освобождения Виткоффа.

Однако Белый дом демонстративно проигнорировал возмущение, а потом вообще выступил в защиту "переговорщика". А сам Трамп, несмотря на все скандалы, анонсировал, что отправит Уиткоффа в Москву. Судя по информации в СМИ и заявлениям в Кремле - визит ожидается на следующей неделе.