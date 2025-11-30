RU

У Путина уточнили, когда тот встретится с Виткоффом

Фото: спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и российский диктатор Путин (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российский диктатор Владимир Путин проведет встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом перед визитом в Индию - примерно 4-5 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова на брифинге.

В разговоре с российским пропагандистом с телеканала "Россия" Песков заявил, что планируется встреча Путина с Виткоффом примерно 4-5 декабря. То есть до начала государственного визита диктатора в Индию.

При этом более точную дату Песков не назвал. Также он не вдавался в подробности предстоящей встречи посланника Трампа с российским диктатором.

 

Отметим, что 30 ноября высокопоставленные представители США проведут встречу с украинской делегацией по мирному плану. Среди них будет и Уиткофф, который фактически напрямую поддерживает российские интересы, судя по его действиям и публикациям западных СМИ.

Например, стало известно, как Уиткофф срывал поставки Украине ракет Tomahawk. А издание Bloomberg до этого слило расшифровку разговора Уиткоффа с помощником Путина Юрием Ушаковым.

В этом разговоре американец советовал РФ, как представить Трампу российские "мирные" предложения, а также настоял, чтобы разговор лидеров США и РФ состоялся перед визитом президента Украины, что собственно и произошло. Слив возмутил американских сенаторов и политиков, которые начали требовать освобождения Виткоффа.

Однако Белый дом демонстративно проигнорировал возмущение, а потом вообще выступил в защиту "переговорщика". А сам Трамп, несмотря на все скандалы, анонсировал, что отправит Уиткоффа в Москву. Судя по информации в СМИ и заявлениям в Кремле - визит ожидается на следующей неделе.

