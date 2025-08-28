У Путіна уникають повітряного перемир'я з Україною: що вигадали на цей раз

Прессекретар російсього диктатора Дмитро Пєсков стверджує, що між Москвою та Києвом немає жодних домовленостей щодо повітряного перемир’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яку поширюють росЗМІ .

Він додав, що будь-які питання, пов’язані з можливими "шляхами врегулювання", можуть обговорюватися лише у "дискретному режимі" й, за його словами, "це в інтересах справи".

"Ніяких домовленостей щодо повітряного перемир’я з Україною не досягалося", - заявив Пєсков в коментарі російським пропагандистам.

Повітряне перемир'я

Раніше ЗМІ писали, що російська влада розглядає можливість перемир'я з Україною в повітрі. На такий крок Москва може піти, щоб уникнути санкцій від США.

Ще кілька місяців тому президент України Володимир Зеленський запропонував Росії поетапне перемир’я.

Першим кроком, за його ініціативою, мало стати припинення бойових дій у повітрі та на морі - повна заборона запуску ракет і далекобійних дронів, а також ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Москва тоді відкинула цю пропозицію.

Тим часом експерти вказують що повітряне перемир'я може принести Україні багато горя та проблем. Зокрема, тому що ворог матиме можливість збільшити використання наземної техніки на фронті.