У Путина избегают воздушного перемирия с Украиной: что придумали на этот раз

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков утверждает, что между Москвой и Киевом нет никаких договоренностей относительно воздушного перемирия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, которое распространяют росСМИ .

Он добавил, что любые вопросы, связанные с возможными "путями урегулирования", могут обсуждаться только в "дискретном режиме" и, по его словам, "это в интересах дела".

"Никаких договоренностей по воздушному перемирию с Украиной не достигалось", - заявил Песков в комментарии российским пропагандистам.

Воздушное перемирие

Ранее СМИ писали, что российские власти рассматривают возможность перемирия с Украиной в воздухе. На такой шаг Москва может пойти, чтобы избежать санкций от США.

Еще несколько месяцев назад президент Украины Владимир Зеленский предложил России поэтапное перемирие.

Первым шагом, по его инициативе, должно было стать прекращение боевых действий в воздухе и на море - полный запрет запуска ракет и дальнобойных дронов, а также ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Москва тогда отвергла это предложение.

Между тем эксперты указывают, что воздушное перемирие может принести Украине много горя и проблем. В частности, потому что враг будет иметь возможность увеличить использование наземной техники на фронте.