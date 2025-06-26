У Путіна розповіли, коли "визначать" дату нових переговорів з Україною

У Кремлі хочуть, щоб дата третього раунду переговорів з Україною була визначена після завершення обмінів полоненими.

Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Після того, як будуть завершені всі процедури, про які було домовлено, обмінні, настане черга визначитися з датами проведення третього туру", - додав Пєсков.

За його словами, зараз Україна і Росія займаються виконанням тих гуманітарних домовленостей, які були досягнуті під час другого раунду переговорів у Стамбулі.

Пропозиції Росії про переговори

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявляв, що його дипломати нібито обговорюють із представниками України новий раунд переговорів у Стамбулі. Він може відбутися "після 22 червня".

Також представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявляла, що російська делегація готова до переговорів з Україною після 22 червня.

Водночас джерело РБК-Україна у владі підкреслило, що змісту для нової зустрічі з росіянами в Стамбулі поки немає.

При цьому співрозмовник видання підкреслив, що перші два раунди переговорів у Стамбулі були порожніми.

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