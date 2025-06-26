ua en ru
Чт, 26 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Путіна розповіли, коли "визначать" дату нових переговорів з Україною

Москва, Четвер 26 червня 2025 16:07
UA EN RU
У Путіна розповіли, коли "визначать" дату нових переговорів з Україною Фото: Дмитро Пєсков, прессекретар Кремля (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Кремлі хочуть, щоб дата третього раунду переговорів з Україною була визначена після завершення обмінів полоненими.

Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За його словами, зараз Україна і Росія займаються виконанням тих гуманітарних домовленостей, які були досягнуті під час другого раунду переговорів у Стамбулі.

"Після того, як будуть завершені всі процедури, про які було домовлено, обмінні, настане черга визначитися з датами проведення третього туру", - додав Пєсков.

Пропозиції Росії про переговори

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявляв, що його дипломати нібито обговорюють із представниками України новий раунд переговорів у Стамбулі. Він може відбутися "після 22 червня".

Також представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявляла, що російська делегація готова до переговорів з Україною після 22 червня.

Водночас джерело РБК-Україна у владі підкреслило, що змісту для нової зустрічі з росіянами в Стамбулі поки немає.

При цьому співрозмовник видання підкреслив, що перші два раунди переговорів у Стамбулі були порожніми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Стамбул Мирні переговори Пєсков Війна в Україні
Новини
У Путіна розповіли, коли "визначать" дату нових переговорів з Україною
У Путіна розповіли, коли "визначать" дату нових переговорів з Україною
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України