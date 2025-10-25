У Путіна цинічно виправдалися за удар по дитячому садку в Харкові: що сказали

Днями росіяни атакували дроном дитячий садок у Харкові. Однак посланник глави Кремля Кирило Дмитрієв стверджує, що Росія нібито не націлюється на дитячі садки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для CNN.
Зокрема, ведучий зазначив, що був в Україні від початку війни і бачив особисто, що Росія бомбить не тільки військові об'єкти. Вони бачили зруйновані будинки і під час ефіру нагадав нещодавній інцидент у Харкові.
У відповідь посланник російського диктатора виправдався нещасними випадками, додавши, що Росія якомога швидше нібито хоче закінчити війну.
"Росія не націлена на дитячі садки, і нашим військовим потрібно поставити запитання про цю конкретну ситуацію. Але є багато нещасних випадків, і, до речі, будь-яка жертва - це величезна трагедія. Саме тому ми хочемо якомога швидше покласти край цьому конфлікту", - стверджує Дмитрієв.
Нагадаємо, вранці 22 жовтня, росіяни атакували трьома "Шахедами" Холодногірський район Харкова. Один із дронів влучив у будівлю дитячого садка, де в момент удару перебували 48 дітей. На щастя, всі вони не постраждали, оскільки були в укритті.
Унаслідок ворожого обстрілу в місті спалахнули три пожежі. Найбільша була в приміщенні дитсадка, охопивши вогнем площу близько 500 квадратних метрів.
Відомо, що через обстріл загинув комунальник, який був на вулиці під час атаки. Крім того, постраждали ще 10 осіб, серед яких - п'ятирічна дівчинка.
Днями в поліції показали кадри перших хвилин після російської атаки по дитсадку.