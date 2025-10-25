У Путіна цинічно виправдалися за удар по дитячому садку в Харкові: що сказали

Удари РФ по дитячому садку в Харкові

Нагадаємо, вранці 22 жовтня, росіяни атакували трьома "Шахедами" Холодногірський район Харкова. Один із дронів влучив у будівлю дитячого садка, де в момент удару перебували 48 дітей. На щастя, всі вони не постраждали, оскільки були в укритті.

Унаслідок ворожого обстрілу в місті спалахнули три пожежі. Найбільша була в приміщенні дитсадка, охопивши вогнем площу близько 500 квадратних метрів.

Відомо, що через обстріл загинув комунальник, який був на вулиці під час атаки. Крім того, постраждали ще 10 осіб, серед яких - п'ятирічна дівчинка.

Днями в поліції показали кадри перших хвилин після російської атаки по дитсадку.