UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Путіна цинічно виправдалися за удар по дитячому садку в Харкові: що сказали

Фото: посланник Путіна Кирило Дмитрієв (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Днями росіяни атакували дроном дитячий садок у Харкові. Однак посланник глави Кремля Кирило Дмитрієв стверджує, що Росія нібито не націлюється на дитячі садки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для CNN.

Зокрема, ведучий зазначив, що був в Україні від початку війни і бачив особисто, що Росія бомбить не тільки військові об'єкти. Вони бачили зруйновані будинки і під час ефіру нагадав нещодавній інцидент у Харкові.

У відповідь посланник російського диктатора виправдався нещасними випадками, додавши, що Росія якомога швидше нібито хоче закінчити війну.

"Росія не націлена на дитячі садки, і нашим військовим потрібно поставити запитання про цю конкретну ситуацію. Але є багато нещасних випадків, і, до речі, будь-яка жертва - це величезна трагедія. Саме тому ми хочемо якомога швидше покласти край цьому конфлікту", - стверджує Дмитрієв.

Удари РФ по дитячому садку в Харкові

Нагадаємо, вранці 22 жовтня, росіяни атакували трьома "Шахедами" Холодногірський район Харкова. Один із дронів влучив у будівлю дитячого садка, де в момент удару перебували 48 дітей. На щастя, всі вони не постраждали, оскільки були в укритті.

Унаслідок ворожого обстрілу в місті спалахнули три пожежі. Найбільша була в приміщенні дитсадка, охопивши вогнем площу близько 500 квадратних метрів.

Відомо, що через обстріл загинув комунальник, який був на вулиці під час атаки. Крім того, постраждали ще 10 осіб, серед яких - п'ятирічна дівчинка.

Днями в поліції показали кадри перших хвилин після російської атаки по дитсадку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні