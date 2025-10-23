Атака на дитсадок у Харкові: поліція показала перші хвилини з місця удару (відео)

Удар по дитячому садку

Нагадаємо, вчора, 22 жовтня, вранці російські окупанти вдарили по Холодногірському району Харкова, застосувавши три дрони-камікадзе "Шахед". Один із безпілотників влучив у будівлю дитячого садка, де в той момент перебували 48 дітей. Вони перебували в укритті.

Унаслідок атаки спалахнули пожежі. Виникло три осередки займання, найбільший із яких - у приміщенні дитсадка, площею близько 500 квадратних метрів.

На місці події працювали близько 60 рятувальників і 13 одиниць техніки. До ліквідації наслідків долучилися також поліцейські, медики, комунальники, психологи та піротехніки.

За офіційною інформацією, внаслідок удару загинула одна людина - співробітник комунальної служби, який перебував на вулиці під час атаки. Також ще 10 осіб постраждали, серед яких - п'ятирічна дівчинка.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що така атака є демонстрацією нахабства Росії.

Детальніше про атаку - в матеріалі РБК-Україна.