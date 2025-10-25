RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

У Путина цинично оправдались за удар по детскому саду в Харькове: что сказали

Фото: посланник Путина Кирилл Дмитриев (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На днях россияне атаковали дроном детский сад в Харькове. Однако посланник главы Кремля Кирилл Дмитриев утверждает, что Россия якобы не нацеливается на детские сады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CNN.

В частности, ведущий отметил, что был в Украине с начала войны и видел лично, что Россия бомбит не только военные объекты. Они видел разрушенные дома и в ходе эфира напомнил недавний инцидент в Харькове.

В ответ посланник российского диктатора оправдался несчастными случаями, добавив, что Россия как можно скорее якобы хочет закончить войну.

"Россия не нацелена на детские сады, и нашим военным нужно задать вопрос об этой конкретной ситуации. Но есть много несчастных случаев, и, кстати, любая жертва - это огромная трагедия. Именно поэтому мы хотим как можно скорее положить конец этому конфликту", - утверждает Дмитриев.

Удары РФ по детскому саду в Харькове

Напомним, утром 22 октября, россияне атаковали тремя "Шахедами" Холодногорский район Харькова. Один из дронов попал в здание детского сада, где в момент удара находились 48 детей. К счастью, все они не пострадали, так как были в укрытии.

В результате вражеского обстрела в городе вспыхнули три пожара. Самый крупнейший был в помещении детсада, охватив огнем площадь около 500 квадратных метров.

Известно, что из-за обстрела погиб коммунальщик, который был на улице во время атаки. Кроме того, пострадали еще 10 человек, среди которых - пятилетняя девочка.

На днях в полиции показали кадры первых минут после росийской атаки по детсаду.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине