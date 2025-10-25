У Путина цинично оправдались за удар по детскому саду в Харькове: что сказали

В частности, ведущий отметил, что был в Украине с начала войны и видел лично, что Россия бомбит не только военные объекты. Они видел разрушенные дома и в ходе эфира напомнил недавний инцидент в Харькове.

В ответ посланник российского диктатора оправдался несчастными случаями, добавив, что Россия как можно скорее якобы хочет закончить войну.

"Россия не нацелена на детские сады, и нашим военным нужно задать вопрос об этой конкретной ситуации. Но есть много несчастных случаев, и, кстати, любая жертва - это огромная трагедия. Именно поэтому мы хотим как можно скорее положить конец этому конфликту", - утверждает Дмитриев.