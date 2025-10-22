З'явилося відео моменту влучання російського дрона по дитячому садку в Харкові
В мережі з'явилося відео удару російського безпілотника по будівлі приватного дитячого садка у Харкові. На кадри потрапив момент безпосередньо влучання та вибуху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.
Окупанти атакували ударним дроном Холодногірський район Харкова. Мішенню для атаки стала будівля, де був розташований приватний дитсадок.
Ворог, за даними прокуратури, атакував дитсадок відразу трьома ударними дронами. Було зафіксовано влучання у будівлю. Внаслідок російського теракту є загиблі та постраждалі.
Удар по дитячому садочку у Харкові: що відомо
Російські військові-терористи вранці 22 жовтня вдарили дронами по Холодногірському району Харкова. Щонайменше один з дронів влучив у будівлю приватного освітнього центру, де на той момент перебувало 48 дітей.
Внаслідок атаки загинула людина - це комунальник, який прибирав територію поблизу дитсадка. Ще дев'ять людей отримали поранення - переважним чином це ті, хто перебував на вулиці. А в мережі вже показали перші фото з місця російського удару по дитсадку.
Детально про те, що наразі відомо про удар по садочку - читайте у матеріалі РБК-Україна.