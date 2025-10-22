З'явилося відео моменту влучання російського дрона по дитячому садку в Харкові

В мережі з'явилося відео удару російського безпілотника по будівлі приватного дитячого садка у Харкові. На кадри потрапив момент безпосередньо влучання та вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Ворог, за даними прокуратури, атакував дитсадок відразу трьома ударними дронами. Було зафіксовано влучання у будівлю. Внаслідок російського теракту є загиблі та постраждалі.

Окупанти атакували ударним дроном Холодногірський район Харкова. Мішенню для атаки стала будівля, де був розташований приватний дитсадок.

Удар по дитячому садочку у Харкові: що відомо

Російські військові-терористи вранці 22 жовтня вдарили дронами по Холодногірському району Харкова. Щонайменше один з дронів влучив у будівлю приватного освітнього центру, де на той момент перебувало 48 дітей.

Внаслідок атаки загинула людина - це комунальник, який прибирав територію поблизу дитсадка. Ще дев'ять людей отримали поранення - переважним чином це ті, хто перебував на вулиці. А в мережі вже показали перші фото з місця російського удару по дитсадку.

Детально про те, що наразі відомо про удар по садочку - читайте у матеріалі РБК-Україна.