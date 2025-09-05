Кремль цинічно відповів на відмову Зеленського їхати в Москву: запрошували "не капітулювати"

"Путін запросив Зеленського в Москву поговорити, а не капітулювати",- заявив Пєсков журналістам на Східному економічному форумі.

Також він додав, що "в українському врегулюванні видно світло в кінці тунелю, але терміни завершення не можна загадувати".

Що відомо про запрошення Путіна та реакцію Зеленського

Як відомо, Зеленський відповів Путіну на його пропозицію українському президенту приїхати до Москви на переговори. Глава держави своєю відповіддю дав зрозуміти, що не збирається погоджуватися на умови російського диктатора.

"Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене до Москви. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що, якщо Росія почала говорити про зустріч, то це вже непогано.

3 вересня Путін заявив, що він "не виключає" зустрічі з українським президентом, і додав риторичне запитання, "чи є в цьому сенс"?

"Якщо Зеленський хоче, якщо він готовий, нехай приїжджає до Москви, ми зустрінемося", - сказав глава Кремля.

Переговори України та РФ

Нагадаємо, про можливість організації переговорів між лідерами РФ і України почали активно говорити 18 серпня, після зустрічі Зеленського у Вашингтоні з главою Білого дому Дональдом Трампом, коли президент приїхав до Овального кабінету з європейськими лідерами.

Українська сторона виявила відкритість і готовність до переговорів, але в Москві знаходять причини, щоб зустріч Путіна із Зеленським не відбулася.