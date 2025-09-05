Кремль цинично ответил на отказ Зеленского ехать в Москву: приглашали "не капитулировать"

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина цинично прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского насчет нежелания ехать на переговоры в Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
"Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать",- заявил Песков журналистам на Восточном экономическом форуме.
Также он добавил, что "в украинском урегулировании виден свет в конце тоннеля, но сроки завершения нельзя загадывать".
Как известно, Зеленский ответил Путину на его предложение украинскому президенту приехать в Москву на переговоры. Глава государства своим ответом дал понять, что не собирается соглашаться на условия российского диктатора.
"Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.
В то же время он отметил, что, если Россия начала говорить о встрече, то это уже неплохо.
3 сентября Путин заявил, что он "не исключает" встречи с украинским президентом, и добавил риторический вопрос, "есть ли в этом смысл"?
"Если Зеленский хочет, если он готов, пусть приезжает в Москву, мы встретимся", - сказал глава Кремля.
Напомним, о возможности организации переговоров между лидерами России и Украины начали активно говорить 18 августа, после встречи Зеленского в Вашингтоне с главой Белого дома Дональдом Трампом, когда президент приехал в Овальный кабинет с европейскими лидерами.
Украинская сторона проявила открытость и готовность к переговорам, но в Москве находят причины, чтобы встреча Путина с Зеленским не состоялась.
К примеру, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что переговоры с Путиным "требуют тщательной подготовки".
Зеленский заявил в свою очередь, что "россияне делают все, чтобы встречи не было". Также президент подчеркнул, что необходимо принуждать РФ к дипломатии.
Отметим, что Трамп после разговора с Зеленским 4 сентября намерен поговорить с главой Кремля и, скорее всего, обсудить необходимость переговоров с Киевом.
Также лидер США добавил, что война России против Украины стала для него самой сложной задачей, "несмотря на его успех" в урегулировании других конфликтов между странами.