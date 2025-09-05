RU

Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Кремль цинично ответил на отказ Зеленского ехать в Москву: приглашали "не капитулировать"

Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы Кремля (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина цинично прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского насчет нежелания ехать на переговоры в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать",- заявил Песков журналистам на Восточном экономическом форуме.

Также он добавил, что "в украинском урегулировании виден свет в конце тоннеля, но сроки завершения нельзя загадывать".

Что известно о приглашении Путина и реакции Зеленского

Как известно, Зеленский ответил Путину на его предложение украинскому президенту приехать в Москву на переговоры. Глава государства своим ответом дал понять, что не собирается соглашаться на условия российского диктатора.

"Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что, если Россия начала говорить о встрече, то это уже неплохо.

3 сентября Путин заявил, что он "не исключает" встречи с украинским президентом, и добавил риторический вопрос, "есть ли в этом смысл"?

"Если Зеленский хочет, если он готов, пусть приезжает в Москву, мы встретимся", - сказал глава Кремля.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, о возможности организации переговоров между лидерами России и Украины начали активно говорить 18 августа, после встречи Зеленского в Вашингтоне с главой Белого дома Дональдом Трампом, когда президент приехал в Овальный кабинет с европейскими лидерами.

Украинская сторона проявила открытость и готовность к переговорам, но в Москве находят причины, чтобы встреча Путина с Зеленским не состоялась.

К примеру, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что переговоры с Путиным "требуют тщательной подготовки".

Зеленский заявил в свою очередь, что "россияне делают все, чтобы встречи не было". Также президент подчеркнул, что необходимо принуждать РФ к дипломатии.

Отметим, что Трамп после разговора с Зеленским 4 сентября намерен поговорить с главой Кремля и, скорее всего, обсудить необходимость переговоров с Киевом.

Также лидер США добавил, что война России против Украины стала для него самой сложной задачей, "несмотря на его успех" в урегулировании других конфликтов между странами.

