У Путіна цинічно пригрозили виходом з "енергетичного перемир'я"
Російська Федерація (РФ) залишає за собою право вийти з "енергетичного перемир'я", якщо Україна нібито не дотримуватиметься мораторію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника диктатора Росії Дмитра Пєскова, якого цитує російське інформаційне агентство "Интерфакс".
За словами Пєскова, російські військовослужбовці нібито виконують наказ диктатора Володимира Путіна не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, попри те, що щодня "відбивають аналогічні атаки Києва".
"Російська сторона залишає за собою право в разі недотримання цього мораторію України, звичайно ж, теж його не дотримуватися", - заявив він.
"Енергетичне перемир'я"
Нещодавно Україна, Сполучені Штати й Росія домовились розробити заходи щодо реалізації угоди про заборону ударів по українських та російських енергетичних об’єктах.
Київ, своєю чергою, передав Штатами список енергооб'єктів, по яких Росія не повинна завдавати ударів.
Попри те, що країна-терорист кожної ночі запускає проти України більше сотні дронів, 26 березня, Росія звинуватила Україну в нібито порушенні домовленостей. Ворог звинуватив Київ й наступного дня, але Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) спростував будь-які порушення.
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