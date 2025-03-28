У Путіна цинічно пригрозили виходом з "енергетичного перемир'я"

Російська Федерація (РФ) залишає за собою право вийти з "енергетичного перемир'я", якщо Україна нібито не дотримуватиметься мораторію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника диктатора Росії Дмитра Пєскова, якого цитує російське інформаційне агентство "Интерфакс".

За словами Пєскова, російські військовослужбовці нібито виконують наказ диктатора Володимира Путіна не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, попри те, що щодня "відбивають аналогічні атаки Києва". "Російська сторона залишає за собою право в разі недотримання цього мораторію України, звичайно ж, теж його не дотримуватися", - заявив він.