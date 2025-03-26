У Генштабі відповіли на звинувачення РФ у порушенні умов перемир'я

Сили оборони України не завдавали ударів по російській енергетичній інфраструктурі у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Як зазначили у Генштабі, заяви російського міністерства оборони про нібито порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних обʼєктів не відповідають дійсності.



"25-26 березня Сили оборони України не завдали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах РФ у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами Криму", - сказано у заяві.

У Генштабі зауважили, що російське військове відомство поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути світ.

Переговорний процес щодо завершення війни

США розпочали низку перемовин з Україною та Росією щодо перемир'я та запропонували ввести 30-денне припинення вогню між Києвом та Москвою.

Україна відразу погодилась на цю пропозицію, а ось Кремль не давав прямої відповіді. При цьому росіяни висловили низку додаткових умов, серед яких припинення мобілізації та зупинка постачання західної зброї для ЗСУ.

Минулими вихідними в Ер-Ріяді відбувся черговий раунд переговорів США з делегаціями України та Росії щодо завершення війни.

Україна та США вже опублікували спільні заяви щодо того, про що було домовлено у Саудівській Аравії.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

У понеділок Штати проводили переговори з російською делегацією, які тривали близько 12 годин.