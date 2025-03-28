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У Путина цинично пригрозили выходом из "энергетического перемирия"

Пятница 28 марта 2025 14:10
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У Путина цинично пригрозили выходом из "энергетического перемирия" Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) оставляет за собой право выйти из "энергетического перемирия", если Украина якобы не будет придерживаться моратория.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера диктатора России Дмитрия Пескова, которого цитирует российское информационное агентство "Интерфакс".

По словам Пескова, российские военнослужащие якобы выполняют приказ диктатора Владимира Путина не наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, несмотря на то, что ежедневно "отражают аналогичные атаки Киева".

"Российская сторона оставляет за собой право в случае несоблюдения этого моратория Украины, конечно же, тоже его не соблюдать", - заявил он.

"Энергетическое перемирие"

Недавно Украина, Соединенные Штаты и Россия договорились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по украинским и российским энергетическим объектам.

Киев, в свою очередь, передал Штатами список энергообъектов, по которым Россия не должна наносить удары.

Несмотря на то, что страна-террорист каждую ночь запускает против Украины более сотни дронов, 26 марта, Россия обвинила Украину в якобы нарушении договоренностей. Враг обвинил Киев и на следующий день, но Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опроверг любые нарушения.

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