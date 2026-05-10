Путіна трошки підштовхнули і тепер він готовий до реальних зустрічей, - Зеленський

19:40 10.05.2026 Нд
У Кремлі заговорили про реальні кроки
Сергій Козачук
Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність до реальних зустрічей. Україна давно підготувалася до переговорів для завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Пошук формату для завершення війни

За словами глави держави, українська сторона вже тривалий час готова до проведення зустрічей. Наразі необхідно визначити конкретний формат для діалогу.

"Трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувалися до зустрічей, то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну, надійно гарантувати безпеку", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що головною метою таких переговорів має бути не лише припинення бойових дій, а й створення надійних гарантій безпеки для України.

Переговори України та РФ

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність провести зустріч із президентом Володимиром Зеленським на території третьої держави. Головною умовою для такої зустрічі Кремль назвав підписання фінального договору між країнами.

Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який передав Путіну послання від українського лідера, зазначив, що Зеленський має сам зателефонувати диктатору, якщо він дійсно зацікавлений у переговорах щодо завершення війни.

Паралельно з цим глава Кремля продовжує гальмувати гуманітарні процеси. Зокрема, Путін заявив, що Україна нібито "не готова" до масштабного обміну, чим фактично зірвав домовленості про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

