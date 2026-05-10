Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Путина немножко подтолкнули и теперь он готов к реальным встречам, - Зеленский

19:40 10.05.2026 Вс
2 мин
В Кремле заговорили о реальных шагах
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности к реальным встречам. Украина давно подготовилась к переговорам для завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Поиск формата для завершения войны

По словам главы государства, украинская сторона уже длительное время готова к проведению встреч. Сейчас необходимо определить конкретный формат для диалога.

"Немножко подтолкнули мы его, и мы давно приготовились к встречам, то надо находить формат. Надо заканчивать эту войну, надежно гарантировать безопасность", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что главной целью таких переговоров должно быть не только прекращение боевых действий, но и создание надежных гарантий безопасности для Украины.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности провести встречу с президентом Владимиром Зеленским на территории третьего государства. Главным условием для такой встречи Кремль назвал подписание финального договора между странами.

В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который передал Путину послание от украинского лидера, отметил, что Зеленский должен сам позвонить диктатору, если он действительно заинтересован в переговорах по завершению войны.

Параллельно с этим глава Кремля продолжает тормозить гуманитарные процессы. В частности, Путин заявил, что Украина якобы "не готова" к масштабному обмену, чем фактически сорвал договоренности об обмене пленными в формате "1000 на 1000".

