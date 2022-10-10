UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путіна "спровокував" не Кримський міст. Кулеба пояснив, чому РФ використовує ракетний терор

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимир Путін вдався до масованого обстрілу України 10 жовтня не через вибух на Кримському мості. Ракетним терором він намагається змінити темп війни на користь РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в Twitter.

"Ні, Путіна "Кримський міст" не "спровокував" розв’язати ракетний терор. До мосту Росія теж постійно завдавала ракетних ударів по Україні. Путін у відчаї через поразки на полі битви та використовує ракетний терор, щоб спробувати змінити темп війни на свою користь", - написав він.

За словами Кулеби, ця нісенітниця про "провокацію" Путіна повинна припинитися.

Він наголосив, що диктатору не потрібно, щоб його щось "спровокувало" для вчинення жахливих злочинів.

"Прошу міжнародні ЗМІ припинити перекладати провину на жертву агресії, припускаючи, що Путін "відповідає" або його "провокують"", - додав міністр.

Нагадаємо, 10 жовтня Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку росіян.

Зазначимо, що Путін визнав масовані удари по Україні і заявив, що РФ нібито завдає удари "високоточною зброєю" по об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаВолодимир Путінракетный удар