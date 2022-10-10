Путіна "спровокував" не Кримський міст. Кулеба пояснив, чому РФ використовує ракетний терор

"Ні, Путіна "Кримський міст" не "спровокував" розв’язати ракетний терор. До мосту Росія теж постійно завдавала ракетних ударів по Україні. Путін у відчаї через поразки на полі битви та використовує ракетний терор, щоб спробувати змінити темп війни на свою користь", - написав він.

За словами Кулеби, ця нісенітниця про "провокацію" Путіна повинна припинитися.

Він наголосив, що диктатору не потрібно, щоб його щось "спровокувало" для вчинення жахливих злочинів.

"Прошу міжнародні ЗМІ припинити перекладати провину на жертву агресії, припускаючи, що Путін "відповідає" або його "провокують"", - додав міністр.

Нагадаємо, 10 жовтня Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку росіян.

Зазначимо, що Путін визнав масовані удари по Україні і заявив, що РФ нібито завдає удари "високоточною зброєю" по об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку в Україні.

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