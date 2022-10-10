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Путина "спровоцировал" не Крымский мост. Кулеба объяснил, почему РФ использует ракетный террор

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимир Путин прибег к массированному обстрелу Украины 10 октября не из-за взрыва на Крымском мосту. Ракетным террором он пытается сменить темп войны в пользу РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Нет, Путина "Крымский мост" не "спровоцировал" развязать ракетный террор. До моста Россия тоже постоянно наносила ракетные удары по Украине. Путин в отчаянии из-за поражений на поле битвы и использует ракетный террор, чтобы попытаться изменить темп войны в свою пользу", - написал он.

По словам Кулебы, эта чушь о "провокации" Путина должна прекратиться.

Он подчеркнул, что диктатору не нужно, чтобы его что-то "спровоцировало" для совершения ужасных преступлений.

"Прошу международные СМИ прекратить переводить вину на жертву агрессии, предполагая, что Путин "отвечает" или его "провоцируют"", - добавил министр.

Напомним, 10 октября Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны россиян.

Отметим, что Путин признал массированные удары по Украине и заявил, что РФ якобы наносит удары "высокоточным оружием" по объектам энергетики, военного управления и связи в Украине.

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Дмитрий КулебаВладимир Путинракетный удар