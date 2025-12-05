ua en ru
У Путіна сказали, чи планується нова телефонна розмова з Трампом

П'ятниця 05 грудня 2025 08:08
UA EN RU
У Путіна сказали, чи планується нова телефонна розмова з Трампом Фото: президенти США і РФ Дональд Трамп і Володимир Путін (колаж РБК)
Автор: Маловічко Юлія

У графіку російського диктатора Володимира Путіна поки що немає телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, передає РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Як повідомив Ушаков, хоча поки що в планах діалог не планується, за необхідності його легко організують.

"Щойно будуть передумови для контакту Путіна і Трампа, все організують досить швидко", - пише російське видання, посилаючись на помічника диктатора.

Також Ушаков зробив ще низку заяв:

  • Кремль зараз чекає на реакцію від американських колег за підсумками обговорення, що відбулося у вівторок між Путіним і спецпредставником президента США Стівом Віткоффом;
  • Дату нової зустрічі з Віткоффом не визначено;
  • Бесіда Путіна і прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді тет-а-тет учора тривала понад 2,5 години.

Переговори в Москві

Як відомо, днями в Москві відбулися переговори Путіна з американською делегацією, до складу якої входили Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер. Діалог, як відомо, був спрямований на мирне врегулювання війни в Україні.

Трамп пізніше повідомив, що у його представників склалося враження, що Путін хоче миру, але зазначив, що ще незрозуміло, як розвиватиметься перебіг подій.

При цьому в Кремлі заявили, що компромісу сторонам так і не вдалося знайти на переговорах у Москві. Ушаков заявив, що є низка пунктів, з якими РФ може погодитися, але багато що Росію не влаштовує.

