Главная » Новости » В мире

У Путина сказали, планируется ли новый телефонный разговор с Трампом

Пятница 05 декабря 2025 08:08
UA EN RU
Фото: президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин (колаж РБК)
Автор: Маловичко Юлия

В графике российского диктатора Владимира Путина пока нет телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, передает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил Ушаков, хотя пока в планах диалог не планируется, при необходимости он легко организуется.

"Как только будут предпосылки для контакта Путина и Трампа, все организуют достаточно быстро", - пишет российское издание, ссылаясь на помощника диктатора.

Также Ушаков сделал еще ряд заявлений:

  • Кремль сейчас ждет реакцию от американских коллег по итогам обсуждения, состоявшегося во вторник между Путиным и спецпредставителе президента США Стивом Уиткоффом;
  • Дата новой встречи с Уиткоффом не определена;
  • Беседа Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди тет-а-тет вчера продлилась более 2,5 часа.

Переговоры в Москве

Как известно, днями в Москве прошли переговоры Путина с американской делегацией, состоящей из Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Диалог, как известно, был направлен на мирное урегулирование войны в Украине.

Трамп позже сообщил, что у его представителей сложилось впечатление, что Путин хочет мира, но отметил, что еще неясно, как будет развиваться ход событий.

При этом в Кремле заявили, что компромисса сторонам так и не удалось найти на переговорах в Москве. Ушаков заявил, что есть ряд пунктов, с которыми РФ может согласиться, но многие Россию не устраивает.

Дональд Трамп Война в Украине
ВСУ уничтожили российский самолет, а потери живой силы оккупантов - более 1200, - Генштаб
