За словами Пєскова, глава ЦРУ зустрівся з представниками російських спецслужб, однак не уточнив, яких саме.

"Можу вам сказати, що жодних зустрічей із президентом Росії (російським диктатором Володимиром Путіним - ред.) не було. Це все, що я можу сказати з цього приводу", - заявив речник Кремля.

Також він додав, що Путіну одразу доповідають про всі деталі контактів із Реткліффом.

На цьому тлі Пєсков запевнив, що контакти по лінії спецслужб є "позитивним явищем". Спікер російського диктатора зауважив, що діалог між країнами на цьому рівні триває навіть у найскладніші періоди двосторонніх відносин.

"Але яким чином це вплине на вихід наших двосторонніх відносин із глибокої кризи, в якій вони перебувають, поки говорити зарано", - додав спікер Кремля.

Що цікаво, Пєсков відмовився розкривати основні теми переговорів глави ЦРУ з російськими спецслужбами.