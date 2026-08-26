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У Путіна розкрили нові подробиці візиту глави ЦРУ до Москви

15:24 26.08.2026 Ср
2 хв
Кремль виступив з офіційною заявою
aimg Юлія Капітонова
Фото: Дмитро Пєсков, речник Кремля (Getty Images)

Російському диктатору Володимиру Путіну вже доповіли про результати візиту глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал "Вы слушали".

За словами Пєскова, глава ЦРУ зустрівся з представниками російських спецслужб, однак не уточнив, яких саме.

"Можу вам сказати, що жодних зустрічей із президентом Росії (російським диктатором Володимиром Путіним - ред.) не було. Це все, що я можу сказати з цього приводу", - заявив речник Кремля.

Також він додав, що Путіну одразу доповідають про всі деталі контактів із Реткліффом.

На цьому тлі Пєсков запевнив, що контакти по лінії спецслужб є "позитивним явищем". Спікер російського диктатора зауважив, що діалог між країнами на цьому рівні триває навіть у найскладніші періоди двосторонніх відносин.

"Але яким чином це вплине на вихід наших двосторонніх відносин із глибокої кризи, в якій вони перебувають, поки говорити зарано", - додав спікер Кремля.

Що цікаво, Пєсков відмовився розкривати основні теми переговорів глави ЦРУ з російськими спецслужбами.

Візит глави ЦРУ до Москви

25 серпня у російській столиці приземлився американський військовий літак Boeing C-17 Globemaster III.

Цього ж дня стало відомо, що до Москви прибув директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Джон Реткліфф.

Джерело РБК-Україна розповіло, що Штати попросили Україну не бити по столиці РФ найближчими днями через візит високопоставленої американської делегації.

Візит глави ЦРУ може бути пов'язаний з тим, що США отримали розвідувальні дані про ранню підготовку Росії до мобілізації та плани "перевірити рішучість НАТО".

У коментарі РБК-Україна політолог Володимир Фесенко пояснив, навіщо директор ЦРУ Реткліфф міг таємно прилетіти до Москви.

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Володимир ПутінЦРУРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиПєсков