У Путіна розкрили нові подробиці візиту глави ЦРУ до Москви

Російському диктатору Володимиру Путіну вже доповіли про результати візиту глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал "Вы слушали".
За словами Пєскова, глава ЦРУ зустрівся з представниками російських спецслужб, однак не уточнив, яких саме.
"Можу вам сказати, що жодних зустрічей із президентом Росії (російським диктатором Володимиром Путіним - ред.) не було. Це все, що я можу сказати з цього приводу", - заявив речник Кремля.
Також він додав, що Путіну одразу доповідають про всі деталі контактів із Реткліффом.
На цьому тлі Пєсков запевнив, що контакти по лінії спецслужб є "позитивним явищем". Спікер російського диктатора зауважив, що діалог між країнами на цьому рівні триває навіть у найскладніші періоди двосторонніх відносин.
"Але яким чином це вплине на вихід наших двосторонніх відносин із глибокої кризи, в якій вони перебувають, поки говорити зарано", - додав спікер Кремля.
Що цікаво, Пєсков відмовився розкривати основні теми переговорів глави ЦРУ з російськими спецслужбами.
25 серпня у російській столиці приземлився американський військовий літак Boeing C-17 Globemaster III.
Цього ж дня стало відомо, що до Москви прибув директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Джон Реткліфф.
Джерело РБК-Україна розповіло, що Штати попросили Україну не бити по столиці РФ найближчими днями через візит високопоставленої американської делегації.
Візит глави ЦРУ може бути пов'язаний з тим, що США отримали розвідувальні дані про ранню підготовку Росії до мобілізації та плани "перевірити рішучість НАТО".
У коментарі РБК-Україна політолог Володимир Фесенко пояснив, навіщо директор ЦРУ Реткліфф міг таємно прилетіти до Москви.